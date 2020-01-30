برشلونة يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا بفوز ساحق على ليجانيس

2020/01/30 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يسحق ليجانيس ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

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