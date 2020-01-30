إيرادات “الفلوس”لـ تامر حسني تصل إلى 338 مليون جنية فى مصر والوطن العربى

2020/01/30 | 23:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ حقق فيلم “الفلوس” للفنان تامر حسني ، إيرادات غير مسبوقة فى مصر وفى الوطن العربى ، بعد مرور 5 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائى.حيث وصلت إيرادات الفيلم داخل مصر إلى 37 مليون 266 ألف 992 جنيه، وبلغت أمس الأربعاء، 475 ألف جنيه ليحتل المركز الثاني في سباق الأفلام المعروضة خلال […]

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