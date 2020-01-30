صفقة القرن والأطماع التركية .

2020/01/30 | 23:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيم الخالدي يتحرك العالم سريعاً هذه الفترة، ترافقهُ أحداث بعضها مُبهم والآخر يبعث على التساؤل..تلاحقها تكملة لمشاريع ومؤامرات تُحاك بالخفاء، بعضُها يَطفوا على السطح.بين تلك الأحداث فايروس “كورونا”، […]

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