النصب والتماثيل — تاريخ الامة بمبدعيها

2020/01/30 | 23:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي اعلن المدير العام لدائرة الفنون العامة، علي عويد العبادي، عن خطة عام ٢٠٢٠ بتنفيذ عشرة تماثيل تذكارية لأسماء بارزة ومؤثرة في الشارع العراقي وذلك تخليداً وتثميناً لدورهم الإبداعي […]

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