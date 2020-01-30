الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ العامة لمواجهة كورونا “القاتل

2020/01/30 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس، حالة الطوارئ العامة استجابة لتفشي وباء كورونا الجديد، الذي ظهر أولًا في الصين ثم انتقال لعدد من الدول، وأودى بحياة العشرات حتى الآن.وقال غيبريسوس، في بيان صحفي، اطلعت عليه “العهد نيوز”، إنه “وفقًا لنتائج اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة “نعلن حالة الطوارئ الدولية”، وأن المنظمة […]

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