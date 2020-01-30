تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي وميركل

2020/01/30 | 23:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي “تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء امس اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”.تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الاوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، حيث تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية […]

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