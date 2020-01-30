كيف يصبح مجند في الجيش الامريكي مرشحا للحكومة المقبلة؟

2020/01/30 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتداول بعض وسائل الاعلام المدعومة امريكيا خبر ترشيح مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء وهذه المرة بشكل جدي وبدعم من وكالة المخابرات الامريكية لتحقيق نصر لها في العراق بعد ان فشلت فشلا ذريعا خاصة بالاسابيع الاخيرة كان اخرها الرفض المليوني لتواجدها في العراق اضافة لقرار مجلس النواب بطرد وجودها العسكري من البلاد.الجواز الأجنبي “الأمريكي” الذي […]

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