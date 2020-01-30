2020/01/30 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم عناصر تنظيم داعش، اليوم الخميس، على اختطاف ستة اشخاص من اهالي قرية تريتاغ، في حدود ناحية قره تبه، التابعة لقضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال مسؤول محلي كوردي في قره تبه، ان مسلحي داعش نصبوا سيطرة وهمية لمدة معينة في المنطقة، واوقفوا ثلاث مركبات، مضيفا انهم قاموا بخطف ستة اشخاص كانوا يستقلون تلك المركبات.

واوضح ان اثنين من المختطفين هم من المدنيين الكورد من اهالي مدينة خانقين بالاضافة الى ثلاثة من الطلبة، كانوا عائدين من كركوك، والسادس هو سائق احدى المركبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يختطف ستة اشخاص من قرية في خانقين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يختطف ستة اشخاص من قرية في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).