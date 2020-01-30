متحف الفن الاسلامي بالقاهرة يحي تراث صناعة الخزف

2020/01/30 | 23:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي ينظم القسم التعليمي بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة معرض عن فنون الخزف والفخار بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة تحت عنوان “المعرض الأول للخزف والفخار ” وذلك بمقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، يوم السبت وسيستمر المعرض لمدة ثلاثة ايام.يشارك في المعرض مجموعة من أشهر فناني وحرفي هذه الصناعة […]

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