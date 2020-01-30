صدور باكورة اعمال المحقق العراقي بشار قدوري كتاب (نهج الطالب لأشرف المطالب)

2020/01/30 | 23:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صدر للكاتب والمحقق العراقي بشار قدوري باكورة اعماله التراثية المحققة كتاب (نهج الطالب لأشرف المطالب) للإمام محمد الجوهري الصغير قدم للكتاب الصادر عن دار المعراج بدمشق العلامة الدكتور مصطفى ديب البغا .ويقول قدوري أن أصل هذا الكتاب ( منهج الطلاب) للإمام المجدد النووي وكلاهما من أقطاب الأولياء والعلماء الأصفياء الذين لهم قصبُ السبق في الجدّ والاجتهاد ونشر […]

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