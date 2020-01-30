برشلونة يهزم ليجانيس بنتيجة ثقيلة في كأس اسبانيا

2020/01/30 | 23:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق برشلونة انتصارًا عريضًا بنتيجة (5-0) على ليجانيس، مساء اليوم الخميس، بدور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقله "كامب نو".

وسجل أهداف برشلونة جريزمان، ولينجليت، وميسي "هدفين"، وآرثر ميلو في الدقائق (4، 27، 59، 77، و89)، وبهذا الانتصار يتأهل برشلونة رسميًا للدور ربع النهائي.

وعكس المُعتاد، اعتمد كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على طريقة لعب (4-3-3)، ووضع أنطوان جريزمان في مركز المهاجم الصريح، وعلى الأطراف فاتي وميسي.

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