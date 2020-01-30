واشنطن تنتظر موافقة بغداد لنشر صواريخ باتريوت بالعراق

2020/01/30 | 23:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، إن واشنطن تنتظر موفقة الحكومة العراقية لنشر نظام باتريوت المضاد للصواريخ في قواعد يستخدمها الجيش الأمريكي بالعراق واستهدفتها في بداية الشهر صواريخ إيرانية.وكانت إيران ردت على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، قصفت بـ 11 صاروخا قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وقاعدة أربيل شماله، حيث يتمركز نحو 5200 جندي أمريكي.ولم يقتل أي جندي أمريكي لكن العشرات منهم اصيبوا بارتجاجات في المخ بسبب شدة الانفجارات.وترغب واشنطن في حماية أفضل لقواعدها خصوصا من خلال نشر أنظمة باتريوت المكونة من رادارات فائقة التطور وصواريخ اعتراض قادرة على تدمير صاروخ بالستي خلال تحليقه.وأوضح وزير الدفاع الأمريكي خلال مؤتمر صحافي أن الحكومة العراقية التي تبدو منقسمة بهذا الشأن، لم تعط موافقتها حتى الآن، وقال "نحن بحاجة إلى موافقة العراقيين، هذا أحد المشاكل".كما أن نشر باتريوت يعني نقل عدد كبير من الجنود لتأمين عمل الصاروخ، بحسب الجنرال مارك ميلي رئيس الاركان الأمريكي، وأضاف "يجب بالتالي التفكير في طريقة القيام بذلك، هذا ما نفعله حاليا".

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