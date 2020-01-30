شرطة بابل تعتقل منتحل صفة ضابط بالجيش واخر مطلوبا للقضاء

2020/01/30 | 23:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، القبض على منتحل صفة ضابط بالجيش وآخر مطلوب للقضاء في المحافظة.وقال المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة بابل، العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، إن “مفارز قسم شرطة حماية الاسرة والطفل التابع للقيادة ، تمكنت من القبض على جندي بالجيش العراقي منتحل صفة ضابط برتبة ملازم أول بالجيش بدلالة زوج […]

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