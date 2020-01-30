2020/01/30 | 23:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

باشرت دائرة صحة واسط، اليوم الخميس، بفحص العمال الصينيين العاملين في حقل الأحدب النفطي.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تمت لمباشرة بفحص العمال الصينيين العاملين في حقل الأحدب النفطي، في إطار الإجراءات الاحترازي لمواجهة وباء كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة واسط تباشر بفحص العمال الصينيين العاملين في حقل الأحدب النفطي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة واسط تباشر بفحص العمال الصينيين العاملين في حقل الأحدب النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).