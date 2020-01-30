2020/01/30 | 23:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قال متظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، أنهم تلقوا معلومات تفيد بهجوم جماعات على ساحة الحبوبي ليل اليوم.

وذكر المتظاهرون في اتصال مع"الغد برس"، أن " المعلومات تفيد بتوجه مجموعتين تحملان السلاح، الاولى من قضاء الشطرة شمالي المحافظة، والثانية من ناحية العكيكة جنوبي المحافظة إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية من أجل الهجوم عليها".

وبينوا، أنهم " اتموا تحضيراتهم لصد اي هجوم يتعرضون له خلال الساعات المقبلة ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو ذي قار : وصلتنا معلومات عن هجوم قد نتعرض له الليلة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو ذي قار : وصلتنا معلومات عن هجوم قد نتعرض له الليلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).