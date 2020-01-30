اتصال هاتفي بين السيسي ورئيس المجلس الأوروبي

2020/01/30 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي “تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء امس اتصالاً هاتفياً من السيد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي”.الاتصال تناول مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء الإعلان عن الرؤية الأمريكية لحلها، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة […]

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