محافظ كركوك يعلن بدء تنفيذ وتأهيل أكثر من 216 مدرسة في المحافظة

2020/01/30 | 23:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

أعلن محافظ كركوك، راكان الجبوري، الخميس، عن بدء تنفيذ وتأهيل أكثر من 216 مدرسة في المحافظة.

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