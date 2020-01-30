ابرز فعاليات معرض الكتاب غدا

2020/01/30 | 23:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي تقام فعاليات غدا يوم الجمعة ٣١ يناير بمعرض الكتاب الدولي بأرض المعارض الدولية بالتجمع الخامس لتبدأ بقاعة السينما بعروض أفلام تسجيلية منذ الساعه الثانية ظهرا ويليها عرض فيلم الفيل الأزرق ٢ ويليه ندوة الكاتب احمد مرآد في تمام الساعه الخامسة وفِي تمام الساعه الثالثة ظهرا ندوة الكاتب الصحفي نشأت […]

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