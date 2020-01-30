برواس حسين تستعد لاطلاق عمل غنائي وطني

2020/01/30 | 23:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد المطربة الكردية برواس حسين خلال الفترة المقبلة لطرح عمل غنائي أنساني وطني محاكاة للوضع الذي يعيشه العراق حاليا .

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