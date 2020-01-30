مصادر: اجتماع لا تعرف طبيعته في بيات العبادي وقد يكون السفير الامريكي حاضرا به “موسع”

2020/01/30 | 23:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر سياسية، اليوم الخميس، بوجود اجتماع لا تعرف طبيعته في دار رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي ورئيس الجمهورية برهم صالح، والمرشح الجدلي مصطفى الكاظمي”.واضافت المصادر، انه “السفير الامريكي حاضرا في هذا الاجتماع الذي قد يكون محاولة للانقلاب على الدستور بتسمية “الكاظمي” برعاية امريكية، رئيسا للوزراء”.انتهى..م.ر

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