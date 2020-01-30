2020/01/30 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية..وزيرة الصحة : غرفة أزمات على مدار 24 ساعة لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين وزيرة الصحة: إمداد الصين بـ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية وزيرة الصحة: إجراءات وقائية مشددة للقادمين والأطقم الطبية وجميع المتعاملين معهم أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن […]

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