مصادر: تغييرات جديدة في مناصب مهمة بالداخلية

2020/01/30 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأجراء تغييرات جديدة في مناصب وزارة الداخلية.وقال المصدر في تصريح لـ”العهد نيوز”، إن “التغييرات الجديدة بالمناصب شملت تسمية اللواء ماهر الى التفتيش الاداري”.وأضاف، أن “الفريق محمد بدر تم نقله من وكيل الامن الاتحادي الى معاون وكيل شوؤن الشرطة، وتسمية الفريق محمد نعمة وكيل الامن الاتحادي”.انتهى..م.ر

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