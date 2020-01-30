الحكيم تشارك بــ إحياء ذكرى

2020/01/30 | 23:58 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تشارك الفنانة ريهام عبد الحكيم مع الفنانات مي فاروق، هلا رشدي، ريم عز الدين، وماري لحود بإحياء ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم ضمن فعاليات "ليالي سهرات زمان" للاستمتاع بالغناء الطربي الأصيل.



وذلك في الحفل المقرر مساء الجمعة 7 فبراير المقبل في قاعة المنارة بالتجمع الخامس.



حيث سيتم تكر...

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