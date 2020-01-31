2020/01/31 | 00:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كركوك، راكان الجبوري، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ وتأهيل أكثر من 216 مدرسة في المحافظة.وقال الجبوري، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “كركوك تشهد استقرارا امنيا وتعاونا بين جميع مواطني كركوك ، في ظل الاستمرار بتنفيذ اوسع خطة للأعمار بجميع قطاعات البلدية , وانشاء مراكز للقلب والاورام وجسور وطرق ومؤسسات صحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يعلن بدء عملية تأهيل وتنفيذ 216 مدرسة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يعلن بدء عملية تأهيل وتنفيذ 216 مدرسة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).