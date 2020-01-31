2020/01/31 | 00:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة نادي الشرطة: اتخذنا خطوات استباقية بعد ورود مؤشرات حول اعتراض بعض الأندية المشاركة ضمن مجموعتنا في دوري ابطال آسيا للعب في كربلاء

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