مصدر: اختطاف طفل وسط الناصرية

2020/01/31 | 00:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن مجهولين أقدموا على اختطاف طفل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن "مجهولين يستقلون عجلة أقدموا على اختطاف طفل يبلغ من العمر 12 عاما من شارع التربية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".





وبين المصدر، أن " الأجهزة الأمنية باشرت بتحقيق فوري بحثا عن العصابة من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة للوصول إلى الجناة ".

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