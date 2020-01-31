700 ألف سوري نزحوا عن إدلب وسط غارات مكثفة

2020/01/31 | 00:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري، الخميس، إن طائرات سورية وروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية.وأضاف جيفري في إفادة صحفية أن نحو 700 ألف نازح في شمال غربي سوريا “يتحركون باتجاه الحدود التركية، وهو ما سيثير أزمة دولية”.وقصفت الطائرات الحربية بلدة أريحا […]

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