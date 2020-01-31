مدفعية الاحتلال تقصف رفح

2020/01/31 | 00:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أقدمت طائرات الاحتلال مساء الخميس، على شن عدة غارات استهدفت أراض زراعية شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.جاء ذلك بالتزامن مع قصف لمدفعية الاحتلال لنفس المنطقة بعدة قذائف، وبحسب وكالة صفا فإن القصف استهدف أراض زراعية ومناطق قريبة من مخيم العودة شرقي المدينة.وأفاد شهود عيان بأن القصف استهدف أيضا نقطة رصد […]

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