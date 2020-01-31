2020/01/31 | 00:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / استنكرت تركيا بشدة يوم الخميس تمزيق نائب يوناني في البرلمان الأوروبي العلم التركي خلال جلسة برلمانية، منددةً بتصرف “عنصري” من شأنه تصعيد التوتر بين أنقرة وبروكسل.وخلال نقاش حول حالة المهاجرين في الجزر اليونانية مساء الأربعاء 29 يناير في البرلمان الأوروبي، قام النائب الأوروبي المستقل يوانيس لاغوس بانتقاد تركيا قبل أن يرفع ورقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : تمزيق علم تركيا في البرلمان الأوروبي .. وأنقرة غاضبة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : تمزيق علم تركيا في البرلمان الأوروبي .. وأنقرة غاضبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).