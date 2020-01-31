مذيع الجزيرة يطالب متابعيه بالدعاء

2020/01/31 | 00:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اعلن الإعلامي الأردني في قناة الجزيرة جمال ريان عن توقف ظهوره على شاشة القناة الإخبارية القطرية ، الى ان يمن الله عليه بالشفاء.وطالب ريان متابعيه بالدعاء له بالشفاء

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