وزير الموارد: تقدم في انجاز مشروع سد بادوش

2020/01/31 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الموارد المائية، انجاز 70% من مشروع سد بادوش، مؤكدا ضرورة استئناف العمل بالسد لاهميته الاستراتيجية.

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