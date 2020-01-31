افتتاح ساحة خزن الحاويات في ميناء ام قصر الشمالي

2020/01/31 | 00:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، افتتاح ساحة خزن الحاويات AB 25-24ضمن مشاريع التشغيل المشترك في ميناء ام قصر الشمالي .

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