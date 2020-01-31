السفارة الامريكية تطلق حملة واسعة لدعم ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء

2020/01/31 | 00:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم السفارة الامريكية في بغداد، هذه الايام بحملة واسعة وعلى قدم وساق لتمرير المرشح المفضل لها الى رئاسة الوزراء “مصطفى الكاظمي”.وتجري داخل وخارج السفارة اجتماعات عالية المستوى بحسب جريدة المستشار والذي تابعته “العهد نيوز”، بشأن ترشيح “الكاظمي” لرئاسة الوزراء للفترة الانتقالية القادمة بحضور رئيس الجمهورية والسفير الامريكي.حيث تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية تمسكا قويا […]

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