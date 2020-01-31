2020/01/31 | 00:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة والصور.. البنتاغون يعلن عن حصيلة جديدة وصادمة بشأن قتلى قواته في عين الاسد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 00:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة والصور.. البنتاغون يعلن عن حصيلة جديدة وصادمة بشأن قتلى قواته في عين الاسد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة والصور.. البنتاغون يعلن عن حصيلة جديدة وصادمة بشأن قتلى قواته في عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).