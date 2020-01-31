“مش مرتاح”.. هل يؤجل ” رامي جمال” طرح ألبومه الجديد ؟

2020/01/31 | 00:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ آثار الفنان المصري رامي جمال ، حيرة جمهوره بعد إطلاقه تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” ، قائلا: “مش مرتاح وفي طريقي لقرارات مهمة”.وجاءت التعليقات من قبل الجمهور ، فى إطار إحتمالية تأجيل ألبومه القادم ، لأسباب غير معروفة ، ولاقيت التعليقات دعما كبيرا من متابعيه وتشجعيا له لإستكمال طريقه […]

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