2020/01/31 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين.وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، إن "السبب الرئيسي ليس ما يحدث في الصين، وإنما ما يحدث في دول أخرى".واضاف، مبعث القلق هو انتقال الفيروس إلى دول ذات أنظمة صحية ضعيفة.وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب الإصابة بالفيروس في الصين 170 شخصا.وقالت منظمة الصحة العالمية إن هناك 98 حالة إصابة في 18 دولة غير الصين، لكن لا حالات وفاة حتى الآن.

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الأمريكي، اليوم الخميس، عن تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهو أول انتقال للفيروس من شخص لآخر.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التابع للوزارة، إن "أحد سكان شيكاغو، في

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وسائل إعلام، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، هبوط طائرة اضطرارياً في مطار موسكو بروسيا، بعد تهديد إحدى الراكبات بتفجير نفسها.

وذكرت وسائل الاعلام، أن "شركة طيران إس7 الروسية تقول إن طائرة هبطت اضطراريا في مطار

بغداد اليوم- متابعة

أقدم ، مؤسس موقع "علي بابا"، وأغنى رجل في الصين، جاك ما، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، بالتبرع بمبلغ 100 مليون يوان، أي حوالي 14.4 مليون دولار، من أموال مؤسسته للمساعدة في العثور على لقاح لفيروس كورونا.

وذكرت مؤسس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي فايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ بعد تفشي فايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).