الطاقة الذرية الايرانية: البرنامج النووي سيستمر باكبر قوة ممكنة

2020/01/31 | 00:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ، ان البرنامج النووي السلمي الايراني سيستمر باكبر قوة ممكنة.

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