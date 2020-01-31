محمد الحنفي - هل الماركسية لا زالت حاضرة في عصرنا؟.....6

2020/01/31 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي الماركسية وتغيير الواقع:.....1إننا عندما نتكلم عن الماركسية كفلسفة، وعن الماركسية كعلم ماركسي، وعن الماركسية كمنهج علمي ماركسي، إنما نتكلم عن أن بداية أسس التغيير، لا تتم إلا باعتماد الفلسفة الماركسية، بدل الفلسفة الإقطاعية، أو الرأسمالية؛ لأن اعتماد الفلسفة الماركسية، إنما هو شروع في التغيير، وخاصة، عندما يكون المنطلق في التفكير الفلسفي ماديا، بدل المنطلق الغيبي، أو المثالي، أو الديني، ول......

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