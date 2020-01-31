مسلحون يطلقون النار على دار ضيافة قائد شرطة ذي قار

2020/01/31 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ ذي قار

افاد مصدر أمني، الخميس، بأن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على دار الضيافة التي يسكن فيها قائد شرطة المحافظة العميد ناصر الاسدي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، اقدموا على اطلاق النار على دار الضيافة التي يسكن فيها قائد شرطة محافظة ذي قار العميد ناصر الاسدي، ثم لاذوا بالفرار".

واضاف أن "الهجوم لم يسفر عن تسجيل اية اصابات".

بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الخميس، القبض على منتحل صفة ضابط بالجيش وآخر مطلوب للقضاء في المحافظة.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة شرطة بابل العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني، إن "مفارز قسم شرطة حماية الاسرة والطفل التا

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الخميس، من دك مفرزة تابعة لتنظيم داعش الارهابي بقنابر الهاون في منطقة حويجة جلوب شمال مدينة سامراء.

وقال اعلام الحشد في بيان، إن "معلومات استخباراتية وردت إلى قيادة

بغداد اليوم ـ ديالى

افاد مصدر محلي في ديالى، الخميس، باقدام تنظيم داعش على اختطاف 7 اشخاص بينهم طلاب على احدى الطرق شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عصابات داعش نصبوا سيطرة وهمية على طريق قرة تبة - ج

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