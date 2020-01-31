ريال مدريد يسعى لتعزيز صدارته في الليغا عبر بوابة اتلتيكو

2020/01/31 | 01:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل ريال مدريد، لقاء الديربي أمام جاره اللدود أتلتيكو، وهو منتشي بتحقيق الانتصار عليه في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم في السعودية مطلع هذا الشهر.

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