فيديو : خالد مشعل : الأردن متضرر من صفقة القرن

2020/01/31 | 01:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، ان الأردن متضرر من زاويتين من صفقة القرن التي اعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.مشغل قال الخميس في تصريحات تلفزيونية لقناة المملكة : أشيد بالموقف الأردني وهو يستحق ذلك، الأردن متضرر من صفقة القرن من زاويتين ، الأولى كون الأردن دولة عربية إسلامية […]

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