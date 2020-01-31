فيديو : “عن خلافه مع فاتن حمامة وخوفه من عادل إمام”.. أحمد صيام يتحدث

2020/01/31 | 01:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ نشأ الفنان المصري أحمد صيام، في عائلة فنية، فوالده كان يعمل ملقن في المسرح، وعمه كان من أهم المنتجين في مصر ، كما أنه لم يخطط أن يصبح ممثلا ، فكان يتمنى أن يكون ظابط على حد قوله.وأضاف صيام خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج “فنجان قهوة” المذاع على […]

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