مجهولون يهاجمون مبنى منزل قائد شرطة ذي قار والقوات الأمنية ترد عليهم

2020/01/31 | 01:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن مجهولين هاجموا بالسلاح الناري منزل قائد شرطة المحافظة.

وذكر المصدر لـ "الغد برس"، أن " مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا منزل قائد شرطة المحافظة، ودار الضيافة في حي الزيتون وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن " القوات الأمنية اشتبكت مع المسلحين الذين لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة".

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