واشنطن : لا نخطط لسحب قواتنا من سوريا

2020/01/31 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، أنه لا توجد لدى بلاده أي خطط لسحب قواتها من سوريا عمّا قريب.

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