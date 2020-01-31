موقع بريطاني: تفكيك العراق حرب جديدة بالوكالة.. وهذه عواقبها*

2020/01/31 | 02:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناول موقع ميدل إيست آي البريطاني الأحداث الجارية في العراق، وقال إن حربًا جديدة بالوكالة على وشك الاندلاع في هذا البلد، وستكون من الخطورة بحيث يبدو الغزو الأميركي عام 2003 أمرا باهتًا مقارنة بما سيحدث.وقال الكاتب ديفد هيرست في … Readmore

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