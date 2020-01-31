فيديو نادر : للراحل”سعيد صالح” من كواليس تسجيل فيلم “الفارس والأميرة”

2020/01/31 | 02:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشف صناع فيلم الأنيميشن المصري “الفارس والأميرة” عن فيديو نادر للنجم الراحل سعيد صالح، من كواليس تسجيل دوره بالفيلم .حيث يجسد سعيد صالح ، دور “أبو الرياح” ضمن أحداث الفيلم ، وظهر خلال الفيديو ، المنشور عبر مواقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وهو بداخل الإستديو يسجل دوره بخفة دمه المعهودة.الفارس […]

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