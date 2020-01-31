جيمس جيفري: التحالف يبحث كيفية الرد على دعوة البرلمان العراقي بسحب القوات الأميركية

2020/01/31 | 02:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة “ساحات التحرير” أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة داعش جيمس جيفري “أن التحالف بحث في كيفية الرد على دعوة البرلمان العراقي بسحب القوات الأميركية من العراق”.وقال جيفري إن “الأخبار الجيدة من العراق هي أن الجيش … Readmore

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