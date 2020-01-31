تقرير مجلس الأمن الدولي: تنظيم داعش بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا تحت قيادة زعيم جديد

2020/01/31 | 02:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات ومواقع حذر تقرير لمجلس الأمن الدولي، من أن تنظيم داعش قد بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا تحت قيادة زعيم جديد، يعتقد أنه أحد العناصر العراقية الفاعلة التي قادت مجزرة التنظيم ضد الإيزيديين.وقال التقرير … Readmore

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