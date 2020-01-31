الحزب الشيوعي الفلسطيني - اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني تنعى نائب الأمين العام للحزب الرفيق محمد علقم (أبوفادي)

2020/01/31 | 03:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_الفلسطيني ينعى الحزب الشيوعي الفلسطيني بمزيد من الحزن والأسى نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني الرفيق محمد علقم "أبو فادي" الذي وافته المنية يوم الخميس الموافق 30/1/2020 ، أثر مرض عضال، حيث كان رفيقنا مدافعاً صلباً عن قضايا شعبه وطموحاته بالحرية والاستقلال، وكان الفقيد من أشد الرفاق صلابةً في النضال ضد كل أشكال التحريفه والانتهازية التي تعرض لها الحزب الشيوعي الفلسطيني في بداية التسعينيات حيث بقي م......

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