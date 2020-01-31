كلاسيكو محتمل في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

2020/01/31 | 03:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مباريات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، وحسمت الفرق تأهلها للدور ربع النهائي للمسابقة.

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